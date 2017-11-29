[29/نوفمبر/2017]
ريمة-سبأ:ككك
نظم أبناء قبائل منطقة حورة بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم وقفة قبلية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي .
وأكد المشاركون في الوقفة أن استمرار العدوان في إرتكاب أبشع الجرائم لن يثني الشعب اليمني في الصمود والثبات والتحرك إلى جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .
وحملت قبائل قرى منطقة حورة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية، مسؤولية ما يرتكبه العدوان من مجازر وجرائم وحصار وتشريد .
ودعا المشاركون في الوقفة إلى التحشيد والمشاركة الفاعلة في الحفل المركزية الذي سيقام غدا الخميس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
سبأ