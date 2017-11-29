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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:34:47م
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  محلي
السلطة المحلية بذمار تفرج عن 140 سجينا
[29/نوفمبر/2017]
ذمار-سبأ:
أفرجت السلطة المحلية بمحافظة ذمار اليوم عن 140 سجينا وسجينة كدفعة ثانية في إطار الاحتفاء بالذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف والاحتفال بأعياد الثورة اليمنية، عيد الاستقلال 30 نوفمبر.

وخلال الإفراج حث محافظ المحافظة حمود عباد، المفرج عنهم على الالتزام بالنظام والقانون والاستفادة من الإصلاح والتأهيل الذي تلقوه خلال فترة محكوميتهم والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع كمواطنين صالحين وفاعلين في خدمة المجتمع والوطن.

وأكد أن اليمن بحاجة في هذه المرحلة إلى جهود كل أبناءه لمواجهة العدوان الهمجي وإفشال مؤامراته ومخططاته التي تستهدف وحدة الوطن وأمنه واستقلاله.

فيما أوضح رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار الدكتور فضل المطاع، أن المفرج عنهم اليوم هم من السجناء على ذمة قضايا جنائية انطبقت عليهم شروط الإفراج بعد قضائهم نصف أو ثلثي مدة محكوميتهم، بالإضافة إلى سجناء معسرين تكفلت الدولة وفاعلي خير بدفع ما عليهم للغير.

وأشار إلى أن عملية الإفراج تمت بناء على توجيهات القيادة السياسية وقرارات السلطة القضائية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

حضر عملية الإفراج مدير امن المحافظة احمد علي إدريس وعدد من قيادات السلطة القضائية والمحلية والأمنية بالمحافظة.

سبأ
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