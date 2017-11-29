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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:34:47م
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أبناء محافظة إب يسيرون قافلة عينية ومادية للمرابطين في الجبهات
[29/نوفمبر/2017]
إب-سبأ:
سير أبناء محافظة اب اليوم قافلة غذائية ومادية للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات بمناسبة الإحتفاء بذكرى ميلاد النبي الأعظم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وأحتوت قافلة الرسول الأعظم (المرحلة الأولى) على مبالغ مالية ومواشي وأغنام ومواد غذائية متنوعة وبطانيات وعصائر ومعلبات مختلفة، على متن العشرات من لشاحنات والسيارات.

وكان محافظ إب عبدالواحد صلاح ووكلاء المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وقاسم المساوى وراكان النقيب وعضو مجلس النواب أحمد النزيلي في إستقبال القافلة لدى وصولها مركز المحافظة قبل إنطلاقها إلى الجبهات.

وخلال تسيير القافلة ثمن المحافظ صلاح المواقف الوطنية المشرفة لأبناء إب ودعمهم ومساندتهم المستمرة لأبطال الجيش واللجان ووقوفهم ضد العدوان.

وأشار إلى أن تسيير هذه القافلة سيعقبها خمس مراحل أخرى خلال الأيام القادمة لدعم المرابطين في الجبهات.

وبين محافظ إب أن هذا القافلة التي تقدمها محافطة إب للجبهات تعد من أكبر القوافل على مستوى الجمهورية وتؤكد وقوف أبناء المحافظة ومساندتهم لإبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن.

ودعا أبناء المحافظة إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للجيش واللجان الشعبية بالمال والرجال والنفير العام إلى الجبهات.

سبأ
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