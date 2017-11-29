محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب التربية بعمران ينظم حفل خطابي بمناسبة المولد النبوي الشريف عمران -سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم وإدارة التعليم الأهلي بمحافظة عمران اليوم حفلا خطابيا بمناسبة المولد النبوي الشريف.



وفي الحفل الذي حضره مدير الأمن السياسي العميد محمد الشتوي وعضو رابطة علماء اليمن العلامة محمد الماخذي، أكد مدير مكتب التربية بالمحافظة أحمد الشهاري، أهمية غرس المفاهيم الدينية في نفوس الطلاب واستلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وأشاد بجهود إدارة التعليم الأهلي في تنظيم هذا الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.. لافتا إلى أهمية دور المدارس الأهلية في إنجاح العملية التعليمية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.



ولفت إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يأتي في ظل استمرار العدوان والحصار الذي استهدف كل مقومات الحياة ومنها المدارس والجامعات واستهداف المعلمين بمقر نقابة المهن التعليمية واستشهدا أكثر من عشرين معلما بالمحافظة .



وأكد أن هدف العدوان من استهداف المؤسسات التعليمية تجهيل الشعب اليمني الذي اثبت قدرته على الصمود والذي انعكس على كل مظاهر الحياة ومنها استمرار العملية التعليمية.



من جانبه أكد العلامة محمد الماخذي أهمية الاحتفال بذكرى المولد .. لافتاً إلى دور اليمنيين في نشر الإسلام وارتباطهم الوثيق برسول الأمة الأمين.



وأشار إلى واقع الأمة الحالي وما تعانيه من ضعف وفرقة وتناحر بسبب الابتعاد على نهج وهدي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



تخلل الحفل أناشيد وموشحات دينية قدمتها عدد من الطالبات، وقصيدة للشاعر أمين عيشان في مدح رسول الله جسدت معاني الابتهاج بالمولد النبوي الشريف.



حضر الحفل مدير مكتب حماية البيئة عبد الرحمن المعلمي وعدد من رؤساء الشعب ومدراء الإدارات بمكتب التربية ومدراء المدارس الأهلية .



سبأ [29/نوفمبر/2017]سبأ