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  رياضة
العروبة يعادل الوحدة في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
[29/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
تعادل فريقا الوحدة وضيفه العروبة بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم.

وتمكن الوحدة من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف لاعب المنتخب الوطني للشباب يوسف كندش عند الدقيقة 20، قبل أن يعدل العروبة النتيجة بواسطه هدافه أيمن المطري في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع متفوقاً على الشعب بفارق الأهداف، في حين ظل العروبة في ذيل الترتيب برصيد أربع نقاط.

وتختتم الجولة نفسها بعد غد الجمعة بلقاء القمة بين الأهلي المتصدر بعشر نقاط مع وصيفه 22مايو بسبع نقاط في مباراة ستحدد هوية البطل، حيث يلعب الأهلي بأكثر من فرصة ويكفيه التعادل أو الفوز في المقابل يلعب مايو المباراة بفرصة الفوز فقط على أن يلعب الفريقان ركلات الترجيح وفقا للائحة الاتحاد التي تنص على فارق النقاط دون الرجوع لفارق الأهداف

سبأ
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