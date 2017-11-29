[29/نوفمبر/2017]
الضالع-سبأ:
اختتمت مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم اليوم، مشروع توزيع الكتاب المدرسي لطلاب وطالبات مدرسة الشهيد صالح أبو بكر بمديرية جبن محافظة الضالع.
وأوضح مدير العلاقات بالمؤسسة صخر الفراصي بأن المشروع أستهدف 220 طالبا وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي بمدرسة الشهيد صالح أبو بكر بقرية العوابل مديرية جبن بإجمالي 1700 كتاب.
وأشار إلى أن المشروع الذي مولته المؤسسة أول ثمار التعاون بين المؤسسة ووزارة التربية، وبعد أيام من توقيع المؤسسة والوزارة اتفاقية شراكة لإنجاح الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تستهدف الميدان التربوي.
وأكد الفراصي أن مشكلة انعدام الكتاب المدرسي التي سببها العدوان والحصار تستوجب مزيداً من الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.. مشيراً إلى أن مؤسسة حيدرة تسعى لتشكيل تكتل مدني يعنى بالتدخل الإيجابي في قضايا التعليم والعمل على استمرارية العملية التعليمية.
ودعا المنظمات الإنسانية والمقتدرين إلى دعم التعليم وتبني مزيد من المشاريع والمبادرات التي تلبي احتياجات التعليم في هذه المرحلة الحرجة التي فرضتها ظروف العدوان والحصار.
سبأ