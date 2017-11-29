عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البرلمان الاوروبي يدعو الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 بروكسل – سبأ:

قال البرلمان الاوروبي اليوم الاربعاء ان الوقت قد حان لاعتراف الدول الاعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وطالب رئيس وفد البرلمان الاوروبي لشؤون العلاقات مع فلسطين نيوكليس سيليكيوتيس في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتعليق اتفاقية الشراكة مع اسرائيل الى ان تلتزم التزاما حقيقيا باحترام حقوق الانسان.



واضاف سيليكيوتيس "يذكرنا هذا اليوم بإخفاقنا جميعا في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يعاني ومنذ عام 1948 سلب حقوقه الانسانية وأزمة طويلة.



وشدد على ان "التضامن مع الشعب الفلسطيني يعني دعم قائمة حقوقهم كاملة في اطار القانون الدولي بما في ذلك حق تقرير المصير وعودة اللاجئين".



ودعت الجمعية العامة في عام 1977 للاحتفال في 29 من نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية في عام 1947 قرار تقسيم فلسطين.



وطلبت الجمعية العامة في ديسمبر 2005 من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.



وفي العام 2015 تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بما في ذلك علم دولة فلسطين.

سبأ [29/نوفمبر/2017]سبأ