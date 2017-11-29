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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:02:22م
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  محلي
السلطة المحلية بهمدان تنظم فعالية بمناسبة المولد النبوي
[29/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ :
احتفت السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمديرية همدان محافظة صنعاء بذكرى المولد النبوي صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الفعالية اشار رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين الى ان احياء مناسبة المولد النبوي من تقوي القلوب وليست بدعة كما تروج له ابواق العدوان.

وأكد أهمية استلهام الدروس والاقتداء بنهج النبي الاعظم و وتوحيد الصف والكلمة والتكافل الاجتماع والتراحم فيما وبذل المزيد من التضحيات في مواجهة العدوان.

وألقيت في الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة شايف عاصم وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية العديد من الكلمات التي دعت لوحدة الصف وأشارت الى ضرورة التمسك بنهج الرسول الكريم.

سبأ
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