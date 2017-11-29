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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:02:22م
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الرئيس اللبناني : الحريري باق في منصبه رئيساً للوزراء والأزمة في البلاد ستحل خلال أيام
[29/نوفمبر/2017]
روما – سبأ :
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاربعاء إن رئيس الوزراء سعد الحريري والذي كان قد اعلن استقالته من السعودية في وقت سابق هذا الشهر باق رئيساً لوزراء لبنان وأن حل الأزمة السياسية في البلاد سيكون خلال أيام.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام عن الرئيس عون قوله خلال مقابلة مع صحيفة (لا تامبا) الإيطالية خلال زيارته لروما اليوم الأربعاء "إن الازمة الاخيرة باتت وراءنا وان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيواصل مسيرة قيادة لبنان".

واعتبر ان مستقبل الشرق الاوسط سيكون انطلاقاً من بيروت التي تشكل نموذجاً للعيش معاً في المنطقة.

واشار الرئيس اللبناني الى أن "مختلف الطوائف اللبنانية عاشت معاً بصورة متواصلة منذ قرون، وهذا أمر سيستمر" .. مؤكداً أن "المسيحيين سيعودون الى كل من سورية والعراق وان الارهاب جعلنا ندرك أنه كلما كانت اوروبا وحوض البحر الابيض المتوسط قريبين من بعضهما البعض، فإن دول هذا البحر ستعود تشكل أولوية للعالم".

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد اعلن اثناء زيارته للسعودية عن استقالته من منصبه .. متحدثاً عن اجواء مشابهه للاجواء التي سبقت حادث اغتيال والده رفيق الحريري في بيروت .

سبأ
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