محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعاليات بمناسبة ذكرى المولد النبوي بمحافظة صنعاء صنعاء-سبأ :

أقيمت بمحافظة صنعاء اليوم فعاليات بمناسبة ذكرى المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



حيث نظم مكتب التربية والتعليم بالمحافظة فعالية فنية وخطابية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي الحفل أكد وكيل اول المحافظة حميد عاصم أهمية احياء هذه المناسبة واستلهام العبر منها ،موضحا أن المناسبة تأتي والشعب اليمني يمر بظروف صعبة جراء استمرار العدوان والحصار .



وأشار إلى أن الشعب اليمني كانوا ولا زالوا اكثر تمسكا بالنبي محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم وأكثر فرحا وابتهاجا بذكرى مولده الشريف.



من جانبه اشار مدير مكتب وزير التربية والتعليم احمد البشري أن أبناء اليمن يجسدون بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف مكانة الرسول العظيمة في نفوسهم ومدى ارتباطهم بدعوته التوحيدية .. منوها إلى ضرورة الاقتداء بهدي النبي الأعظم والتحلي بأخلاقه وسلوكياته واستذكار صفاته ومعاملاته والاستفادة منها في الحياة اليومية.



فيما القيت كلمتان من قبل مدير مكتب التربية والتعليم هادي عمار ورئيس شعبة التوجيه عبدالملك الوادعي اشارت في مجملها الى ان الفعالية اليوم تأتي متزامنة مع جملة الاحتفالات والمهرجانات التي نظمها مكتب التربيه والتعليم في المحافظ ومكاتب التربية بالمديريات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف لما لها من اهمية روحيه وقدسيه سعى من خلالها التربويون الى غرس مفهوم حب الرسول وسيرته النبوية العطره في نفوس الطلاب .



تخللت الفعالية اناشيد لطلاب مدارس الوحده بشملان وقصائد معبره عن المناسبة نالت استحسان الحاضرين .



وفي سنحان نظمت مدرسة القيم بحزيز فعالية بذكرى المولد النبوي.



وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة يحيي الكول أشار نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة توفيق طهام الى اهمية الاحتفاء بالمولد النبوي واستلهام الدروس من السيرة النبوية.



فيما أشار مدير المديرية احمد نهشل ومدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد إلى أهمية إحياء هذه المناسبة لإستمداد القوة والصبر من النبي الاعظم سيما في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي على البلاد.



فيما استعرض مدير المدرسة طارق مريش مناقب وأخلاق وصفات الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم .



تخلل الفعالية العديد من الفقرات والأناشيد المعبرة عن المناسبة.







فيما نظمت مدرسة وادي جناح بصرفة ببني بهلول بمديرية سنحان وبني بهلول فعالية بذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي الفعالية التي حضرها امين عام محلي سنحان وبني بهلول احسن وهاس اكد نائب مدير مكتب التربية امين سنان اهمية الاستفادة من ذكرى مولد الرسول الكريم وسيرته واستلهام الدروس والعبر والاقتداء بها قولا وعملا.



تخلل الفعالية التي حضرها مدير مكتب التربيه ببني بهلول صالح الزورقي والشخصيات الاجتماعية والتربويين العديد من القصائد والفقرات الفنية التي عبرت عن المناسبة.







سبأ [29/نوفمبر/2017]سبأ