[29/نوفمبر/2017]
بكين – سبأ :
أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء عن استيائها الشديد من التحقيقات الأمريكية الأخيرة الخاصة بمكافحة الإغراق بشأن رقائق سبائك ألومنيوم عامة مستوردة من الصين.
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المسئول في الوزارة وانغ خه جون قوله في بيان ان "الصين مستاءة بشدة من النزعة لسياسة الحمائية التجارية التي أبدتها الولايات المتحدة في خطوتها".
وكانت وزارة التجارة الأمريكية أطلقت أمس الثلاثاء تحقيقاً لمكافحة الإغراق والإعانات في رقائق سبائك الألومنيوم العامة .
ويمثل التحقيق التجاري في واردات رقائق سبائك الألومنيوم العامة الصينية لاول مرة في الـ 25 عاماً الماضية التي تفتح فيها الحكومة الأمريكية هذا النوع من التحقيقات دون طلب من شركات أو صناعات أمريكية.
سبأ