[29/نوفمبر/2017]
ذمار-سبأ:
افتتح محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم، مشروع تحسين جولة الصمود في المدخل الجنوبي لمدينة معبر، بتكلفة نحو ستة ملايين ريال بتمويل من صندوق النظافة والتحسين بمديرية جهران.
وخلال الافتتاح أكد المحافظ عباد أهمية ترجمة المظاهر الاحتفالية بالمناسبات الدينية والوطنية في تنفيذ المشايع في مختلف القطاعات وخاصة الخدمية والتنموية وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتنظيم شوارع المدينة وتشجيرها وخاصة الرئيسية باعتبارها ممرا إلى عدة محافظات.
فيما أشار مدير مديرية جهران إسماعيل عبدالمغني إلى أن مشروع جولة الصمود يعتبر تدشينا لمشروع إعادة تأهيل عدد من الشوارع الفرعية وتشجير الجزر الوسطية على الطرق الرئيسية بمدينة معبر لتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
من جانبه أوضح مدير صندوق النظافة والتحسين بمديرية جهران جمال جوين، أن المشرع جولة الصمود شمل أعمال رصف وتشجير في الشارع العام بمدينة معبر بتكلفة خمسة ملايين و700 الف ريال بتمويل ذاتي من الصندوق.. مبينا أن الصندوق سينفذ خلال الفترة القادمة عدد من مشاريع التحسين لشوارع المدينة.
حضر الافتتاح نائب مدير صندوق النظافة بجهران عبدالفتاح البنوس وعدد من قيادات وأعضاء السلطة المحلية بالمديرية.
سبأ