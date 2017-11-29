محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل خطابي بذمار بمناسبة ذكرى المولد النبوي ذمار-سبأ:

اقيم اليوم بمدينة ذمار حفلا خطابيا وإنشاديا احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق،اشار محافظ ذمار حمود محمد عباد الى ان اليمنيين وهم يحتفلون اليوم بهذه الذكرى العظيمة جسدوا حبهم لرسول الله عليه السلام كما شرفهم بحديثه بالحكمة والإيمان.



وأكد محافظ ذمار ان الشعب اليمني كانوا ولا زالوا وسيظلوا اكثر تمسكا بالنبي محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم وأكثر التزما وتطبيقا لسنته المطهرة ومنهجه القويم وأكثر فرحا وابتهاجا بذكرى مولده الشريف.



كما القيت خلال الحفل عدد من الكلمات، تطرقت إلى سيرة الحبيب المصطفى والذي اختاره الله برسالته الخاتمة لكل الرسالات السماوية ليكرس معاني الرحمة والمحبة والسلام .. داعية الى الاقتداﺀ بنهجه القويم والالتزام بتطبيقه قولا وعملا في جميع امور الحياة.



وأكدت الكلمات على أهمية هذه المناسبة في تعزيز وحدة المسلمين ولم شملهم تحت راية دين الإسلام والتزام تعاليمه وسنة نبيه وتطبيقها على الواقع كمنهاج حياة.



حضر الحفل عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والأعيان وجمع من المواطنين.



بعد ذلك افتتح محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم مؤسسة الشهيد الثقافية والفنية بذمار.



واستمع من رئيس المؤسسة عبدالقادر الوشلي الى شرح حول المؤسسة وأهدافها وطبيعة نشاطها والدور الذي ستضطلع به في الجوانب الثقافية والفنية.



وخلال الافتتاح اكد المحافظ عباد اهمية ان تسهم المؤسسة في الجوانب التوعوية وخاصة في اوساط الشباب لتحصينهم من الافكار الهدامة بما يمكنهم من خدمة المجتمع والوطن.



رافقه مدير أمن المحافظة العميد احمد علي ادريس ومدير الشركة العامة لبذور البطاطس المهندس همدان الاكوع وعدد من المسئولين في السلطة المحلية.

سبأ [29/نوفمبر/2017]سبأ