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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:02:22م
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  اقتصاد
واردات الصين من الغاز المسال تسجل مستوى قياسي في نوفمبر
[29/نوفمبر/2017]
سنغافورة ـ سبأ:
سجلت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية في نوفمبر ، مع وصول الطلب إلى ذروته في أشهر الشتاء في الوقت الذي تتحول فيه ملايين الأسر من حرق الفحم للتدفئة إلى استخدام الغاز، مما يرفع أسعار الوقود.

ورغم أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يملك احتياطات ضخمة من الغاز ويمكنه أيضا الاستيراد من خلال خطوط أنابيب، إلا أن معظم الزيادة في الطلب سيتم تلبيتها باستخدام ناقلات الغاز المسال.

وتظهر بيانات الشحن على تومسون رويترز ايكون أن واردات الصين من الغاز المسال ستصل إلى أربعة ملايين طن للمرة الأولى في نوفمبر ، لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر الماضي والبالغ 3.7 مليون طن.

ورفع الطلب المتزايد على الغاز أسعار الغاز المسال المحلية إلى مستويات قياسية تجاوزت 7 آلاف يوان (1060 دولارا) للطن هذا الأسبوع.

ويقول تجار إنه بالرغم من أن الطلب الصيني على الغاز المسال مازال يعادل فقط نصف نظيره في اليابان، أكبر مستهلك في العالم، إلا أن الصين أصبحت المحرك الرئيسي للأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا والتي قفزت 80 بالمائة من منتصف 2017 إلى نحو 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2015.

سبأ
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