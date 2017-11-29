محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يهنئ الشعب اليمني بمناسبتي المولد النبوي والذكرى ألـ 50 للإستقلال صنعاء-سبأ:

هنأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني ورئيس وأعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان ومنظمات المجتمع المدني والقوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وجماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف واليوبيل الذهبي للإستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد.



ودعا رئيس وأعضاء مجلس النواب كافة جماهير الشعب اليمني إلى إستلهام الدروس والعبر من السيرة النبوية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم من خلال تجسيدها سلوكاً وممارسة .



كما دعوا الجميع إلى الإقتداء بصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء هاديا للأمة ومخلصا لها من الجهل والتخلف وعبادة الأصنام ليتحولوا إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد.



ورأى مجلس النواب أن يوم الـ 12 من ربيع الأول سيظل شاهدا على أعظم ذكرى في تاريخ البشرية، كونه يأتي ليتذكر الجميع وخاصة المسلمين باليوم الذي هل به الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إيذانا بإنتقال البشرية من حالة الجهل والظلام إلى النور والإسلام.



من جهة أخرى أشار رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى أن مرحلة الكفاح المسلح التي خاضها الشعب اليمني وتوجت برحيل المستعمر البريطاني في ألـ 30 من نوفمبر 1967م شكلت ملحمة من الملاحم البطولية للشعب اليمني نحو تحقيق الاستقلال الوطني.



ولفتوا إلى أنه بفضل تضحيات مناضلو الثورة اليمنية وما قدموه من دماء في معارك حرب التحرير والعمل الفدائي ضد المستعمر وركائزه، حق لنا أن نحتفل في 30 نوفمبر 67م من كل عاما بما صنعوه من نصر تمثل في جلاء آخر جندي بريطاني من مدينة عدن الباسلة.



وأوضح رئيس وأعضاء مجلس النواب أنه يحل علينا العيد ألـ 50 للإستقلال الـ 30 من نوفمبر واليمن يمر بأخطر عدوان ظالم وحصار جائر وإغلاق للمنافذ منذ ما يقارب الثلاث سنوات .. مشيرين إلى ما يتعرض له أبناء اليمن من قتل وتدمير للمنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية ونشر الفتن وسفك الدماء ومحاولة إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء .. مؤكدين إستمرار صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته ونبذ المشاريع الصغيرة والحفاظ على وحدة الوطن أرضاً وإنساناً.



كما أكد رئيس وأعضاء مجلس النواب أن الوطن مازال بخير والوحدة غدت راسخة في أفئدة ووجدان اليمنيين وجوارحهم بما يمتلكونه من وعي وإخلاص وإنتماء وطني يجعلهم في مقدمة المتصدين للمعتدين والمرتزقة الذي يحاولون تفتيت الوطن.



وبين رئيس وأعضاء المجلس أن الشعب اليمني سيظل فخوراً بمنجزاته الوطنية وبتضحيات ونضالات الآباء والأجداد والشهداء الأحرار وبمؤسسة الوطن الباسلة القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية ويفخرون بإنجازات الثورة اليمنية المباركة .. داعيين الجماهير إلى مزيد من التماسك وتمتين اللحمة الوطنية لتقوية الجبهة الداخلية.



ودعوا الغزاة والمعتدين الجدد إلى إستيعاب الدروس والعبر من التاريخ النضالي للشعب اليمني الرافض لأي تواجد عسكري أجنبي في الأراضي اليمنية، متضرين إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد على الشعب اليمني المناسبات الدينية والوطنية بالخير واليُمن والبركات والمكاسب والانتصارات الجديدة.



إلى ذلك وافق المجلس على وثائق المؤتمر الـ 25 للاتحاد البرلماني العالمي المنعقد في الدوحة عام 2012م ، وذلك في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات وبعد التزام الجانب الحكومي بالتوصيات الواردة في التقرير.



فيما أجرى المجلس نقاشاً عاماَ حول عدد من القضايا الاقتصادية وخاصة أهمية قيام حكومة الإنقاذ الوطني باستكمال صرف الرواتب لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي والحرص على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسلع الأساسية الغذائية منها والدوائية وبأسعار تتناسب ومستوى دخل المواطن اليمني ومراقبة ذلك عن قرب والتعامل بحزم مع المتلاعبين في هذا المجال .



فيما دعا المجلس الحكومة إلى تقديم الحلول للقضايا التي تم الاتفاق عليها وإلتزمت بها الحكومة في محاضر الاجتماعات المشتركة السابقة وتوصيات المجلس وخاصة في الجوانب الاقتصادية والمالية وضرورة حضورها جلسة المجلس ليوم الأحد القادم.



وتناولت مداولات أعضاء مجلس النواب موضوع الرسوم الجامعية وأهمية مراعاة ظروف الطلاب والطالبات وخاصة في الوضع الراهن الذي تمر بها البلاد من أزمات تفتعلها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وتطرق نواب الشعب إلى موضوع الآثار والمعالم التاريخية .. مؤكدين أهمية الحفاظ عليها وترميمها والتنسيق بهذا الصدد مع منظمة اليونسكو وإحاطتها بالدور الذي قامت به دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لمحاولة طمس آثار ومعالم التاريخ اليمني.



وأكد أعضاء مجلس النواب على أهمية دور أجهزة الأمن في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن ومنع الجريمة بكافة أشكالها قبل وقوعها .. داعين المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هذا الهدف.



حضر الجلسة مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوثيق البريدي محمد علي مرغم ووكيل وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات للشئون المالية والإدارية عبداللطيف أحمد أبو غانم .



وكان مجلس النواب قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى .

سبأ [29/نوفمبر/2017]سبأ