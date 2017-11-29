محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة نظافة واسعة في مدينة إب إب-سبأ:

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي اليوم حملة نظافة واسعة بمركز المحافظة ينفذها صندوق النظافة والتحسين بمناسبة الإحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.





وخلال التدشين إستمع أمين عام المجلس المحلي من مدير صندوق النظافة خالد شرف ونائبه أحمد الجندي إلى إيضاح حول الحملة التي تستمر ثلاثة أيام .



وبينا أن الحملة التي يعمل بها 600 من عمال الصندوق و45 آلية تستهدف رفع أكثر من 152 طن من القمامة والمخلفات في الثلاث المناطق التابعة للصندوق بإب.



وحث الورافي قيادة الصندوق والعاملين في الحملة على بذل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الحملة وتحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة مع تزامنها مع ذكرى المولد النبوي.



كما حث المواطنين على التعاون مع الحملة وبما يعكس الوعي الذي يتميز به أبناء المحافظة وصولا إلى بيئة نظيفة وخالية من مصادر التلوث.



حضر التدشين مدير فرع الصندوق الإجتماعي بالمحافظة المهندس محسن الصبري .

سبأ [29/نوفمبر/2017]وخلال التدشين إستمع أمين عام المجلس المحلي من مدير صندوق النظافة خالد شرف ونائبه أحمد الجندي إلى إيضاح حول الحملة التي تستمر ثلاثة أيام .وبينا أن الحملة التي يعمل بها 600 من عمال الصندوق و45 آلية تستهدف رفع أكثر من 152 طن من القمامة والمخلفات في الثلاث المناطق التابعة للصندوق بإب.وحث الورافي قيادة الصندوق والعاملين في الحملة على بذل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الحملة وتحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة مع تزامنها مع ذكرى المولد النبوي.كما حث المواطنين على التعاون مع الحملة وبما يعكس الوعي الذي يتميز به أبناء المحافظة وصولا إلى بيئة نظيفة وخالية من مصادر التلوث.حضر التدشين مدير فرع الصندوق الإجتماعي بالمحافظة المهندس محسن الصبري .سبأ