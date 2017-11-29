أمانة العاصمة تحتفل بالمولد النبوي الشريف [29/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت أمانة العاصمة اليوم فعالية احتفائيه بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي الفعالية التي حضرها وكيلا امانة العاصمة لقطاع الوحدات الادارية علي القفري وقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق أكد رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة خالد المداني أن احتفال الجانب الرسمي في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات وجميع الجهات الحكوميه بالمولد النبوي الشريف هو ما يميز احتفالات هذا العام بالمولد النبوي لخير البشر محمد صلى وعليه وسلم.



وأشار المداني إلى أهمية مشاركة الجميع في إحياء هذه المناسبة العظيمة وكرسالة قوية يرسلها اليمنيون للعالم اجمع بصمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان الغاشم وحصاره الجائر والتأكيد على أن الشعب اليمني سيظل يحيي ويقيم مناسباته الدينيه رغم الصعاب والشدائد.



.. مشيدا بتفاعل ودعم السلطة المحلية بامانة العاصمة وإقامتها هذه الفعالية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.



كما استعرض المداني حياة وسيرة خاتم الانبياء والمرسلين العطرة وأخلاقه وصفاته العظيمة وصبره وقوة ايمانه في مواجهة اعداء الاسلام والمسلمين من اليهود والنصارى وكذا علاقته الطيبة والأصيلة باليمنيين منذ بداية الدعوة الاسلامية.



كما اكد عدد من المتحدثين في الفعالية ضرورة مشاركة جميع ابناء الشعب اليمني بكافة شرائحه وفئاته وانتماءاته في فعالية الاحتفال المركزي بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم يوم غدا الخميس بميدان السبعين.



وأشاروا إلى أهمية احياء المولد النبوي الشريف من منطلق ايماني لاستلهام الدروس والعبر والمواعظ الحسنة من سيرة وحياة الرسول الاعظم رسول الامة وخاتم الانبياء والمرسلين وخير خلق الله.



حضر الفعالية وكيل أمانة العاصمة علي شريم والوكيل المساعد لقطاع الوحدات الادارية عبدالله محرم وعدد من المسئولين بالأمانة.

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