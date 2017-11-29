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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:33:02م
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قيادة صندوق تنمية المهارات تتفقد الجرحى في مستشفى 48
[29/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج  اليوم أوضاع الجرحى والمصابين من الجيش واللجان الشعبية من مختلف الجبهات في مستشفيي 48 والصداقة اليمني الصيني.

واطلع الدكتور الحاج ومعه مستشار الصندوق الدكتور شائف جارالله الحالة الصحية للجرحى في المستشفيين ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

   حيث تم تقديم الهدايا العينية ومبالغ مالية، مهنئين الجرحى بمناسبة ذكرى الاستقلال الوطني والميلاد النبوي الشريف .. متمنين لهم الشفاء العاجل بإذن الله.

   وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن هذه الزيادرة تأتي في إطار الواجب الوطني تجاه الجرحى إزاء ما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.

وقال " نحن اليوم نتلمس الجرحى ونطلع على احوالهم و نقتبس منهم روح الإباء والتضحية فهم الذين قدموا ارواحهم رخيصة في سبيل احياء العزة والكرامة والدفاع عن الوطن.

فيما عبر الجرحى عن تقديرهم العالي لهذه الزيارة  وتفقد أحوالهم. مؤكدين أن جروحهم لن تثنيهم عن العودة إلى ساحات الشرف والعزة.

ولفتوا إلى أن ما قدموه من تضحيات ستظل قليلاً خاصة في هذه الظروف التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار جائر.

رافقهم خلال الزيارة مدير مستشفى 48 العقيد إسماعيل الورفي.
سبأ
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