مستشفى الكويت ينظم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي [29/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

احتفل مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء اليوم بذكرى المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي الحفل الذي حضره رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير و شارك فيه أطباء وممرضي وكوادر المستشفى أشار مدير المستشفى الدكتور أمين الجنيد إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الدينية والتي تستلهم من مآثرها الأمة الإسلامية الدروس والعبر في الثبات ومناهضة الظلم ونصرة الحق.



وأكد ضرورة التحلي بأخلاق وقيم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعزيز قيم الإحسان والتراحم والأخوة بين جميع أفراد المجتمع .



وثمن صمود العاملين في المستشفى من الأطباء والممرضين والفنيين وغيرهم في تخفيف معاناة المرضى خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.



من جانبه اشار الدكتور محمد المنصور عن الجبهة الصحي إلى أن إحياء المولد النبوي الشريف يأتي في إطار ما تكتسبه هذه الذكرى من أهمية ومكانة عظيمة في قلوب المسلمين.



ولفت إلى ضرورة إضطلاع الجميع بالمسؤولية في مواجهة العدوان ومخططاته والالتفات والعناية بالجرحى والنازحين وتقديم الرعاية الطبية لهم.



تخلل الفعالية قصائد شعية وفقرات إنشادية.. عبرت في مجملها على عظمة ومكانة هذه المناسبة في قلوب المسلمين.

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