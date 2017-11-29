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الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة بالمحافظات الجبلية نتيجة كتلة هوائية باردة
[29/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجة الحرارة الصغرى بالمحافظات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأوضح المركز أن كتلة هوائية باردة تؤثر على أجزاء من المحافظات الجبلية عمران، صنعاء، ذمار، إب، البيضاء والضالع، حيث من المتوقع انخفاض درجة الحرارة الصغرى في تلك المحافظات ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.
ونبه المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قاطني تلك المحافظات من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.
سبأ