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الموسيقى العسكرية تحيي اليوبيل الذهبي للاستقلال 30 نوفمبر
[29/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أحيت الفرقة الموسيقية العسكرية اليوم اليوبيل الذهبي للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد.
حيث جابت الفرقة الموسيقية العسكرية عدد من الشوارع والأماكن العامة بأمانة العاصمة تعزف الألحان الموسيقية والأناشيد الوطنية المعبرة عن عظمة الاستقلال المجيد وما يمثله من منعطفا هاما في تاريخ الشعب اليمني.
وحطت الفرقة الموسيقية رحالها في ميدان التحرير الذي يمثل رمزية الثورة اليمنية وعنوان التحرر والاستقلال .. حيث عزفت النشيد الوطني ومقطوعات معبرة عن الاستقلال المجيد وسط حضور جماهيري كبير.
سبأ