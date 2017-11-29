القيادات العسكرية تواصل زياراتها التفقدية لجرحى الجيش والأمن واللجان [29/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

واصلت القيادات العسكرية نزولها الميداني اليوم لتفقد أحوال الجرحى والمصابين من منتسبي الجيش واللجان الشعبية بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفالات بالعيد الـ 50 للاستقلال الوطني30 نوفمبر.



حيث تفقد مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد علي المطري ومدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن إسماعيل عواض ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي ونائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي غالب الحرازي، أحوال الجرحى والمصابين من أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في مستشفى السبعين.



وأطلعوا على أحوال الجرحى والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم لهم.. وقدموا لهم الهدايا ومبالغ مالية.. مشيدين ببطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة المعتدين والغزاة والمرتزقة، ونقلوا إليهم تحيات وتهاني قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بمناسبة المولد النبوي الشريف وعيد الاستقلال.



وأشار القادة إلى أن الشهداء والجرحى يستحقون كل معاني الوفاء والعرفان تقديرا لتضحياتهم من اجل وطنهم وشعبهم وجادوا بدمائهم الزكية تربة الوطن وهم يواجهون المعتدين والغزاة والمرتزقة بكل شجاعة.



وأشاد الزائرين بمعنويات الجرحى واستعدادهم للعودة إلى جبهات الصمود والمواجهة بعد تماثلهم للشفاء .. معبرين عن الشكر والتقدير لإدارة مستشفى السبعين على الجهود المبذولة وما يقدم من خدمات ورعاية طبية وعلاجية للجرحى والمصابين.



بدورهم عبر الجرحى عن الشكر والتقدير لهذه الزيارة من قبل القيادات العسكرية والاهتمام بأحوالهم .. مؤكدين استعدادهم التضحية في سبيل الانتصار للوطن وكرامة الشعب.

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