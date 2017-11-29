[29/نوفمبر/2017]
رام الله – سبأ:
اندلعت مواجهات عنيفة صباح اليوم الأربعاء بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي أمام مباني جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها ان المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ودهم شارع المدارس لحظة توجه الطلبة إلى مدارسهم وإلى الجامعة، مؤكدة ان عددا كبيرا من المواطنين اصيبوا باختناقات بسبب إطلاق قوات الاحتلال لعشرات القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المدمعة، والأعيرة النارية تجاه المواطنين.
سبأ