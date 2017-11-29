رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تعادل مخيب لريال مدريد مدريد – سبأ:

عبر ريال مدريد إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، رغم تعادله المخيب للآمال أمام ضيفه المتواضع فوينلابرادا من الدرجة الثالثة بنتيجة 2/2، في إياب دور الـ 32 من المسابقة.



وكان الفريق الملكي حقق الفوز ذهابًا بهدفين نظيفين، فتأهل إلى الدور التالي بنتيجة 4/ 2 في مجموع اللقاءين.



أحرز هدفي ريال مدريد، الذي شارك بفريق رديف، المهاجم بورخا مايورال في الدقيقتين 63 و70، فيما سجّل للضيوف لويس ميا وألفارو بورتيا في الدقيقتين 25 و89.



وشهدت المباراة عودة الجناح غاريث بيل من الإصابة، ليحل بديلًا ويسهم في صناعة هدفي الريال.



وتقدم ميا لاعب وسط فوينلابرادا بهدف مفاجئ في الدقيقة 25 عن طريق تسديدة قوية خدعت الحارس كيلور نافاس.



ومنح بيل الدفعة المطلوبة لريال بعدما شارك كبديل عقب غياب 63 يوما بسبب الإصابة أكثر من مرة، واستحوذ الويلزي على الكرة وأرسل كرة عرضية متقنةحولها مايورال إلى هدف التعادل 1/1 في الدقيقة 63.



وساهم بيل أيضًا في الهدف الثاني لريال إذ دخل منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى مايورال ويسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض.



ورغم ذلك قاتل فوينلابرادا وأدرك بورتيا التعادل بعدارتباك دفاعي في ريال مدريد في الدقيقة 89.

سبأ [29/نوفمبر/2017]سبأ