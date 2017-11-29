[29/نوفمبر/2017]
سول- سبأ :
بحث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ونظيره الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء، مواجهة بلديهما لأحدث إطلاق لصاروخ بعيد المدى لكوريا الشمالية.
وأوضحت وكالة يونهاب الرسمية، أن مون وترمب أدانا جهود كوريا الشمالية المتهورة لتطوير البرامج النووية والصاروخية، مشيرين إلى ان هذه الأسلحة تضعف الأمن الكوري الشمالي وتعمق عزلتها الدبلوماسية والاقتصادية.
وأكد الرئيسان ان إطلاق الصاروخ من قبل كوريا الشمالية لا يشكل تهديدا خطيرا لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة فقط، بل للعالم بأسره.
وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في سيئول، قد اعلنت اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، فجرالأربعاء من مدينة بيونغ سونغ في إقليم بيونغ آن الجنوبي، جنوب غرب كوريا الشمالية، وقدر ارتفاعه الأقصى بــ 4,500 كلم وقطع مسافة 960 كلم تقريبا.
سبأ