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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:54:02ص
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  اقتصاد
النفط يهبط وسط مخاوف بشأن تمديد خفض الإنتاج وزيادة غير متوقعة في مخزونات أمريكا
[29/نوفمبر/2017] سنغافورة – سبأ:
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل شكوك في أن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج الخام الذي أخذته السوق بالفعل في اعتبارها، وبعد تقرير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره 30 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.17 دولار للبرميل بانخفاض قدره 44 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة.

كانت أسعار الخام تلقت دعما واسع النطاق هذا العام حيث ارتفع خام برنت 40 بالمئة منذ منتصف عام 2017 بفضل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة أخرى من المنتجين بقيادة روسيا لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.
سبأ
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