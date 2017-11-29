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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:54:02ص
قتلى وجرحى من جنود العدو والمرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية أسفرت عن دك مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم.
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قتلى وجرحى من جنود العدو والمرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية
[29/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
 نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية أسفرت عن دك مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح جنود سعوديين وعدد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم على موقع الشرفة بنجران استمر لأكثر من ثلاث ساعات مسنود بطيران الأباتشي.

فيما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في رقابة نهوقة , التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء , خلف موقع الطلعة , وموقع عباسة بمنطقة نجران محققة إصابات مباشرة , وتم إعطاب آلية عسكرية سعودية خلف موقع الضبعة بالمنطقة نفسها .

وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة في بوابة الموسم في جيزان , واستهداف تحصينات وتجمعات للجنود السعوديين في البيت الأبيض , منفذ الطوال , الجوبح , ومواقع الكرس , المعنق , العبادية .

وحسب المصدر دمر أبطال الجيش و اللجان آلية عسكرية سعودية محملة بالجنود في موقع المعريضة بجيزان ،وقنص جندي سعودي في موقع الفريضة، و تم استهداف معدل 14.5 وقنص احد المرتزقة في جبل سبحطل بمنطقة عسير .

وذكر المصدر أن عددا من المرتزقة لقوا مصرعهم و جرح آخرون خلال عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في سايلة صقر وفي شواق بمديرية الغيل في الجوف , و تم تفجير آلية محملة بالمرتزقة بمنطقة صبرين في مديرية خب والشعف .

وأفاد المصدر أن القوة المدفعية قصفت تحصينات وتجمعات المرتزقة في تبة القناصين ووادي شواق بمديرية الغيل واستهدفت تجمعات آخرى في التبة البيضاء ووادي وقز بمديرية المصلوب محققة اصابات مباشرة .

وفقا للمصدر تكبد المرتزقة عدد من القتلى والجرحى خلال كسر زحف لهم على الحول بجبهة نهم مسنود بالطيران , كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في كمين محكم للجيش واللجان استهدفهم بالمنطقة نفسها .

وأشار المصدر الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر استهداف تجمعاتهم في تبة القرين بجبهة نهم بقصف مدفعي,و تم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة في المخدرة بمديرية صرواح محافظة مأرب .

وبين المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات المرتزقة في جبل الهان , ومناطق متفرقة من مديرية ذباب بمحافظة تعز , وتم قصف تحصينات للمرتزقة شمال صحراء ميدي

سبأ
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