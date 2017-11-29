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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:54:02ص
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يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية بطلب من الولايات المتحدة الاميركية، وكوريا الجنوبية واليابان، علما ان الاخيرة عضو غير دائم بمجلس الامن.
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عبر ريال مدريد إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، رغم تعادله المخيب للآمال أمام ضيفه المتواضع فوينلابرادا من الدرجة الثالثة بنتيجة 2/2، في إياب دور الـ 32 من المسابقة.
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  رياضة
فاطمة النبهانية تتأهل للمرحلة الثانية في زوجي بطولة تونس الدولية للمحترفات
[29/نوفمبر/2017]
تونس – سبأ:
تأهلت لاعبة التنس فاطمة النبهانية إلى المرحلة الثانية بزوجي بطولة تونس الدولية للمحترفات المقامة بمدينة الحمامات التونسية وتصنف النبهانية أولًا في البطولة برفقة زميلتها البلجيكية مريا بونت.

وجاء التأهل على حساب الروسيتين كسينيا وكاترينا تشيكنكو بمجموعتين دون رد 6 / 1 , 6 / 1.

وستخوض النبهانية وزميلتها مباراة الدور الثاني بعد غد الجمعة من أجل بلوغ الأدوار النهائية في البطولة وتعتبر النبهانية والبلجيكية مريا بونت الأكثر نقاطًا بين المشاركات لذا يصنفن أولًا على المستوى الزوجي، فيما تصنف النبهانية ثالثًا على المستوى الفردي والذي ستفتتح مبارياته غدًا.

وتسعى النبهانية إلى أن تضاعف نقاطها في الربع الأخير من العام الحالي من أجل تحسين التصنيف وتتبقى للنبهانية بطولتان هذا العام يتم اختيارهما من قبل الاتحاد الدولي للتنس.

سبأ
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