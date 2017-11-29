[29/نوفمبر/2017]
تونس – سبأ:
تأهلت لاعبة التنس فاطمة النبهانية إلى المرحلة الثانية بزوجي بطولة تونس الدولية للمحترفات المقامة بمدينة الحمامات التونسية وتصنف النبهانية أولًا في البطولة برفقة زميلتها البلجيكية مريا بونت.
وجاء التأهل على حساب الروسيتين كسينيا وكاترينا تشيكنكو بمجموعتين دون رد 6 / 1 , 6 / 1.
وستخوض النبهانية وزميلتها مباراة الدور الثاني بعد غد الجمعة من أجل بلوغ الأدوار النهائية في البطولة وتعتبر النبهانية والبلجيكية مريا بونت الأكثر نقاطًا بين المشاركات لذا يصنفن أولًا على المستوى الزوجي، فيما تصنف النبهانية ثالثًا على المستوى الفردي والذي ستفتتح مبارياته غدًا.
وتسعى النبهانية إلى أن تضاعف نقاطها في الربع الأخير من العام الحالي من أجل تحسين التصنيف وتتبقى للنبهانية بطولتان هذا العام يتم اختيارهما من قبل الاتحاد الدولي للتنس.
سبأ