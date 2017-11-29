عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا وتستكمل قوتها النووية بيونغ يانغ – سبأ:

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها نجحت في إطلاق صاروخ "هواسونغ-15" الباليستي العابر للقارات الجديد.



وقالت كوريا الشمالية في بيان لها، إنها نجحت في اختبار صاروخ "هواسونغ-15" الباليستي العابر للقارات الجديد الذي طورته بموجب القرار السياسي والعزم الاستراتيجي لحزب العمال، وفقا لما قالته محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية.



وقال البيان، إن الزعيم كيم جونغ-أون أشرف على الإطلاق الناجح للصاروخ، معلنا عن استكمال قوة البلاد النووية.



وأكد البيان أن صاروخ "هواسونغ-15" قادر على حمل رؤوس نووية كبيرة وثقيلة ويمكنه قصف البر الرئيسي الأمريكي، مضيفا أنه يعتبر أفضل بشكل كبير من صاروخ "هواسونغ-14" الذي أطلقته البلاد في تموز الماضي، من الناحيتين التكتيكية والتقنية.



وأوضح، أن صاروخ "هواسونغ-15" أطلق من ضواحي بيونغ يانغ فجر اليوم وحلق على ارتفاع 4,475 كيلومتر، قاطعا مسافة 950 كيلومترا لمدة 53 دقيقة.



واضاف، أن اختبار الصاروخ لم يؤثر سلبا على أمن الدول المجاورة، مؤكدا أن تطوير الأسلحة الاستراتيجية للبلاد يهدف إلى حماية سيادتها وأراضيها وشعبها من تهديدات الولايات المتحدة.



وتصل مسافة التحليق للصاروخ إلى ضعف أو 3 أضعاف الارتفاع، ما أدى إلى الاعتقاد بأن الصاروخ الأخير هو صاروخ باليستي عابر للقارات يصل مداه إلى أطول من 10 ألاف كلم.



ويعتبر ارتفاع الصاروخ الأخير أعلى مستوى من بين الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، وتجاوز للمرة الأولى 4 آلاف كلم.



وقد قطع الصاروخ الذي أطلقه الشمال في ايلول الماضي نحو 3,700 كلم مع بلوغ أقصى ارتفاع له حوالي 770 كلم.



وجاء إطلاق الصاروخ اليوم، بعد 75 يوما من إطلاق الشمال لصاروخ متوسط المدى، من طراز هواسونغ -12 نحو شمال المحيط الهادئ عبر الأجواء اليابانية في يوم 15 ايلول الماضي.



وترى الهيئة أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا آخرا يهدف إلى جس نبض كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ومعرفة رد فعلهما وحالة التأهب لقواتهما المسلحة.





سبأ [29/نوفمبر/2017]سبأ