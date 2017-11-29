جلسة طارئة لمجلس الامن حول كوريا الشمالية [29/نوفمبر/2017] نيويورك – سبأ :

يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية بطلب من الولايات المتحدة الاميركية، وكوريا الجنوبية واليابان، علما ان الاخيرة عضو غير دائم بمجلس الامن.



ومن المقرر ان يناقش المجلس قضية اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات.



وعلى ذات الصعيد، أدان الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، وبشدة اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات.



ودعا في بيان له، كوريا الشمالية إلى الامتناع عن القيام بأفعال مزعزعة للاستقرار، معتبرا ان التجربة الصاروخية الباليستية هي بمثابة انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

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