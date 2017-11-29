[29/نوفمبر/2017]
جاكرتا – سبأ :
اغلق مطار جزيرة بالي السياحية الإندونيسية لليوم الثالث على التوالي بسبب تهديد الرماد البركاني المنبعث من بركان جبل أجونج.
وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو نوجروهو، إن مطار نجورا راي الدولي بالقرب من عاصمة إقليم بالي دنباسار، سيبقى مغلقا حتى صباح اليوم.
وأضاف سوتوبو أن "الرماد البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 25 ألف قدم ينجرف إلى الجنوب الغربي".
وقال سوتوبو إن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار سيمباكا تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 11 شخصا في جزيرة جاوة الرئيسية هذا الأسبوع،مشيرا إلى أنه حتى الآن سعى نحو 39 ألف شخص للاحتماء بملاجئ مؤقتة.
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