محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي عدداً من محافظات الجمهورية مخلفاً أضراراً كبيرة ، وتعرضت المديريات الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة سيارة أحد المواطنين في مديرية عبس و شن غارة أخرى على مديرية حيران وخمس غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .



وذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن غارة على مديرية الظاهر و ثلاث غارات على منطقة المليل و غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة .



وأكد تعرض منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه و مناطق متفرقة من مديرية شدا ومنطقة الغور بمديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقتي الحول ومسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء ، وغارة شمال شرق معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز .



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة و غارة على مديرية القريشية في محافظة البيضاء .



وحسب المصدر شن الطيران السعودي الأمريكي غارة على وادي جارة في جيزان و خمس غارات على موقع الشرفة في نجران .

سبأ [29/نوفمبر/2017]سبأ