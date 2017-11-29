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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:00:05ص
طيران العدوان يستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي عدداً من محافظات الجمهورية مخلفاً أضراراً كبيرة ، وتعرضت المديريات الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلال الساعات الماضية.
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  محلي
طيران العدوان يستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[29/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي عدداً من محافظات الجمهورية مخلفاً أضراراً كبيرة ، وتعرضت المديريات الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة سيارة أحد المواطنين في مديرية عبس و شن غارة أخرى على مديرية حيران وخمس غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

وذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن غارة على مديرية الظاهر و ثلاث غارات على منطقة المليل و غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة .

وأكد تعرض منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه و مناطق متفرقة من مديرية شدا ومنطقة الغور بمديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقتي الحول ومسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء ، وغارة شمال شرق معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز .

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة و غارة على مديرية القريشية في محافظة البيضاء .

وحسب المصدر شن الطيران السعودي الأمريكي غارة على وادي جارة في جيزان و خمس غارات على موقع الشرفة في نجران .

سبأ
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