محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة المستشفى الجمهوري بحجة تقر مجانية المعاينة احتفاء بالمولد النبوي حجة - سبأ :

أقر مجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري بحجة مجانية رسوم المعاينة بجميع الأقسام الطبية وتخفيض 50 بالمائة من رسوم الوسائل التشخيصية و30 بالمائة من رسوم العمليات الجراحية والرقود اعتبارا من العاشر من شهر ربيع الأول وحتى 13 من ذات الشهر.



وأوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد الصوملي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا التخفيض يأتي في إطار احتفاء الهيئة ومنتسبيها بذكرى المولد النبوي الشريف وإسهاما منها في تخفيف الأعباء على المواطنين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.



وأكد حرص الهيئة على تحسين خدماتها الطبية بما في ذلك افتتاح العديد من الأقسام الطبية المتخصصة التي تلبي احتياجات أبناء المحافظة من الخدمات الطبية.

سبـأ [28/نوفمبر/2017]سبـأ