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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:48:50م
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مهرجان لطلاب المدارس الاهلية بالمحويت احتفاء بذكرى المولد النبوي
[28/نوفمبر/2017]
المحويت - سبأ :

نظمت المدارس الاهلية بالمحويت اليوم مهرجان احتفالي بمناسبة المولد النبوي الشريف

قدمت في المهرجان الذي حضره وكيل اول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي والوكيل عبد السلام الذماري عروض مسرحية وأناشيد وموشحات دينية معبرة عن عظمة ذكرى المولد النبوي الشريف .

فيما أكدت كلمات للمشاركين أهمية ذكرى المولد النبوي الشريف في استلهام دروس العزة والرفعة و التسامح والمودة والسلام ، مشيرة إلى أن احتفال ابناء اليمن بهذه المناسبة الدينية في ظل هذه الظروف القاهرة رسالة تأكيد عن مدى صمود الشعب اليمني وثباته في مواجهة العدوان الظالم .

حضر المهرجان قيادات ومسئولي السلطة المحلية و مكتب التربية والتعليم بالمحافظة .

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