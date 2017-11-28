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مدارس محافظة صنعاء تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف
[28/نوفمبر/2017]
صنعاء -  سبأ :

نظمت مدارس محافظة صنعاء اليوم فعاليات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

حيث نظمت مدرسة الكرشمي في بيت بوس مديرية بني مطر حفلا تكريميا للطلاب الأوائل من الشهادة الثانوية العامة بمناسبة الاحتفال بالمولد الشريف وبحضور وكيلي المحافظة عبد الملك الغربي وعبدالقادر الشاوش ونائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة نبيل البراشي.
في الحفل هنأ نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية محمد باكر ومدير المدرسة عبدالحافظ المطاع الطلاب من القسم العلمي بحصولهم على أعلى الدرجات وتكريمهم في إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف .

وأشارا إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في ظل العدوان يعزز عزيمة الشعب اليمني وثباتهم في مواجهة العدوان والتمسك بمبادئ وقيم معلم البشرية الأول عليه الصلاة والسلام .

تخلل الحفل فقرات إنشادية ومسرحية ، و افتتاح معرض المنتجات والمجسمات اليدوية والرسومات .

وفي مديرية الحيمة الداخلية أشار وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان في فعالية نظمها مكتب التربية والتعليم بالمديرية احتفاء بالمناسبة إلى عظمة المولد الشريف ، مستعرضاً المناقب والصفات التي اتصف بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

تخلل الفعالية التي حضرها مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية عبدالكريم القرعي
قصائد شعرية ومقتطفات من السيرة النبوية العطرة و معجزات الرسول اﻷعظم .

ونظم مكتب التربية والتعليم بمديرية أرحب فعالية احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف أوضح خلالها مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار أن الاحتفال يحمل في مضمونه الكثير من القيم النبيلة احتفال برمز الهوية الأمة الإسلامية .

وأكد أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعتبر رسالة لتحالف الشر والطغيان أن أحفاد الأوس والخزرج أنصار رسول الله مازالوا على العهد باقين.
تخلل الفعالية عدد من الأناشيد والمسرحيات والقصائد الشعرية المعبرة عن المناسبة

سبـأ
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