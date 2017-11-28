محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة التحضيرات للاحتفال بالمولد النبوي في كحلان عفار وشرس بحجة حجة - سبأ :

ناقش اجتماعان بمديريتي كحلان عفار وشرس بمحافظة حجة برئاسة وكيل المحافظة للشئون الأمنية العميد إبراهيم الحملي التحضيرات الجارية للمشاركة في الاحتفاء بالمولد النبوي بالعاصمة صنعاء .



وفي الاجتماعين اللذين ضما أعضاء المجالس المحلية ومدراء فروع المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية بالمديريتين أكد الوكيل الحملي أهمية الاحتفاء بمناسبة المولد النبوي وعظمتها في قلوب اليمنيين .



واشار إلى أن احتفال اليمنيين بهذه المناسبة رسالة قوية للمعتدين بأنه مهما أوغلوا في العدوان والحصار فإن اليمنيين سيحتفلون بمولد خير البشر تأكيداً منهم على تمسكهم بمنهجه القويم و سيرته العطرة .



ودعا الحملي أبناء المديريتين للتفاعل والاحتشاد للمشاركة في الفعالية المركزية التي ستقام في العاصمة صنعاء .



من جانبهم أكد مديرا مديريتي كحلان عفار أمين القديمي و شرس جبران ردمان حرص أبناء المديريتين على المشاركة الفاعلة في احياء هذه المناسبة الدينية العظيمة ، وأشارا إلى أهمية استلهام العبر من السيرة النبوية والاقتداء بنبي الأمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله قولا وعملا .

سبـأ [28/نوفمبر/2017]سبـأ