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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:52:38م
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ناطق الجيش ينفى مزاعم العدو تخزين الجيش واللجان أسلحة في مساكن مدنية
[28/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نفى الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان جملة وتفصيلا ما تناولته وسائل إعلام العدو السعودي، من أكاذيب وافتراءات بتخزين الجيش واللجان الشعبية أسلحة في بيوت ومساكن مدنية .

وقال العميد لقمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن إدعاءات ومزاعم قوى العدوان بهذا الشأن تجافي الواقع، وليس لها أي منطق سوى أنها فقط لتبرير لجرائم العدوان السابقة واللاحقة بحق الأبرياء من الأطفال والنساء ".

وأضاف "إن الجيش واللجان الشعبية بما يتمتعون به من أخلاق وقيم نبيلة وشرف عسكري والتزام ديني، هو ما دفعهم إلى ميادين الشرف للدفاع عن الوطن والتضحية بالنفس من أجل أمن وسلامة شبعهم ".

ودعا العميد لقمان أبناء الشعب اليمني إلى اليقظة وعدم التعاطي مع ما يروجه له تحالف العدوان من أكاذيب مغرضة، والتي يحاول من خلالها كسب المعركة التي أضحى فيها مهزوما خاسرا هزيلا.

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