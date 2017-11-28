محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير العدل يدعو إلى المشاركة الفاعلة في ذكرى المولد النبوي صنعاء - سبأ :

نظمت مديريات الصافية وآزال وصنعاء القديمة مساء اليوم ، فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي الفعالية التي حضرها مسؤولي المديريات الثلاث والشخصيات الإجتماعية ومدراء المكاتب التنفيذية .. أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية المشاركة الفاعلة في ذكرى المولد النبوي لإيصال رسالة للأعداء أن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الزاد والعتاد في مواجهة العدوان.



وأوضح أن سيرة أكرم الخلق هي مسيرة حياة ونهج أهل اليمن منذ بزوغ فجر الإسلام الذي بهم وعلى أكتافهم انتصر وانتشر في أصقاع المعمورة، وتحطمت أمام إيمانهم وإخلاصهم مؤامرات اليهود ومن تبعهم من أراذل العرب.



وأشار إلى أن العدوان على اليمن، منذ الوهلة الأولى يسعى إلى تقويض مسار الشعب اليمني في النهوض والبناء واستعادة القرار وحق الانتفاع بثرواته التي تزخر بها الأرض اليمنية.

سبـأ [28/نوفمبر/2017]سبـأ