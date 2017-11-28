[28/نوفمبر/2017]
تعز - سبأ :
ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز في إجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبده الجندي، سير الأداء الأمني والسبل الكفيلة بتجاوز أوجه القصور.
وتطرق الإجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة، إلى الجوانب المتعلقة بالإعتداءات المتكررة على أراضي المواطنين وكذا أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يحاول استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.
وأهاب المحافظ الجندي بالأجهزة الأمنية تحمل مسئولياتها الوطنية في هذه الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن وتعزيز اليقظة والحس الأمني وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
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