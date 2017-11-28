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تدشين حملات نظافة في شوارع وأحياء مدن المحويت
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تدشين حملات نظافة في شوارع وأحياء مدن المحويت
[28/نوفمبر/2017]
المحويت - سبأ :

دشن وكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبد الله الحمزي ومعه وكيلا المحافظة حمود شملان وعبد السلام الذماري اليوم حملات النظافة الشاملة لشوارع وأحياء عاصمة المحافظة ومراكز المديريات والمدن الثانوية .

تهدف الحملة التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة على مدى يومين بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف إلى إبراز الوجه الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة وجميع المدن .

وخلال التدشين بمشاركة الوكيلين المساعدين للمحافظة أحمد الأخفش والعزي الشجاف

أشار الوكيل الحمزي إلى أهمية الحملة في رفع وتصريف المخلفات والعوادم والقمامة المتراكمة في الشوارع والأحياء والساحات العامة بجميع المدن الرئيسية والثانوية بالمحافظة .

وأكد سعي قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها على تنفيذ سلسلة من حملات النظافة الشاملة للمدن الرئيسية ومراكز المديريات لتحسين الوضع البيئي والصحي وإبراز مظهرها الجمالي والحضاري .

من جهته أوضح مدير عام صندوق النظافة والتحسين إبراهيم شرف الدين أن مثل هذه الحملات الشاملة لعاصمة المحافظة وجميع المدن والمراكز بالمديريات من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى النظافة وخلق بيئة سليمة وصحية .

وأشار إلى أن الحملات تنفذ بدعم ذاتي من الصندوق وفقا لخطة سير ميدانية تشارك فيها جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وطلاب المدارس ، في حين سيتولى عمال النظافة وإدارات الصندوق مهام التصريف لمخرجات هذه الحملات من المخلفات والقمامة .

وثمن تفاعل جميع الجهات والمجالس المحلية بالمديريات ومساهمتها الفاعلة في إنجاح هذه الحملة الشاملة .

سبـأ
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