[28/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بأن إجازة ذكرى يوم الإستقلال 30 نوفمبر يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2017م وذلك إستنادا إلى القانون رقم " 2 " لسنة 2000م المادة رقم " 3 " الفقرة ( 7 ) بشأن الإجازات والعطل الرسمية وطبقا للمادة ( 4 ) من القانون يعوض عن الخميس بيوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2017م.
وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام والمؤسسات التابعة لهما أحر التهاني وأطيب التبريكات لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني .. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بالتقدم والإزدهار .
سبـأ