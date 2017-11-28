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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:52:38م
مجلس النواب يستكمل إستعراضه لتقرير لجنة النقل والإتصالات
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله الإعتيادية للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا يؤدي اليمين الدستورية وزعيم المعارضة يرفض
أدى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليمين لفترة ولاية ثانية اليوم الثلاثاء، فيما أبلغ زعيم المعارضة رايلا أودينجا أنصاره بأداء اليمين رئيساً للبلاد في 12 ديسمبر .
وزير الطاقة: روسيا تتوقع بقاء إنتاج النفط مستقرا عند 550 مليون طن حتى 2035
اعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقرا بشكل عام عند حوالي 550 مليون طن سنويا أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035.
مانشستر سيتي يتغلب على هيديرسفيلد 2 /1 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي
واصل مانشستر سيتي انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون الليلة الماضية في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.
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  محلي
السبت المقبل إجازة رسمية بذكرى الإستقلال 30 نوفمبر عوضا عن الخميس
[28/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بأن إجازة ذكرى يوم الإستقلال 30 نوفمبر يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2017م وذلك إستنادا إلى القانون رقم " 2 " لسنة 2000م المادة رقم " 3 " الفقرة ( 7 ) بشأن الإجازات والعطل الرسمية وطبقا للمادة ( 4 ) من القانون يعوض عن الخميس بيوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2017م.

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام والمؤسسات التابعة لهما أحر التهاني وأطيب التبريكات لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني .. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بالتقدم والإزدهار .

سبـأ
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