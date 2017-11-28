[28/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
تفقدت عدد من قيادات اللقاء المشترك اليوم ساحة الإحتفال بالمولد النبوي بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
واطلعت على آخر التجهيزات التي تعمل عليها اللجنة المنظمة للفعالية الكبرى .. مشيدة بمستوى الإعداد والترتيبات التي يشارك فيها عدد من الشباب.
ودعت قيادات اللقاء المشترك كافة أبناء الشعب إلى المشاركة الواسعة في إحتفائية المولد النبوي .. مؤكدة أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي وخاصة في ظل إستمرار العدوان لما لذلك من أهمية في إيصال رسائل تؤكد الصمود والانتصار وإفشال مخططات العدوان.
سبـأ