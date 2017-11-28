محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب أوقاف عمران ينظم فعالية بمناسبة المولد النبوي عمران - سبأ :

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة عمران والوحدة الثقافية ومكتب الإعلام اليوم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي الحفل أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبة الدينية والتي تستلهم من مآثرها الأمة الإسلامية الدروس والعبر في الثبات ومناهضة الظلم ونصرة الحق.



وأكد ضرورة التحلي بأخلاق وقيم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعزيز قيم الإحسان والتراحم والأخوة بين جميع أفراد المجتمع .



وحث المحافظ جعمان أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية التي ستقام العاصمة صنعاء بهذه المناسبة الخميس المقبل لإرسال رسالة قوية للعالم أجمع بإرتباط الأمة برسولها وقائدها عليه أفضل الصلاة والسلام.



وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة أمين فراص ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ورئيس مجلس التلاحم القبلي بعمران جبران مرفق وعدد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية، أشار مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة عبدالله البحيري إلى أن إحياء المولد النبوي الشريف يأتي في إطار ما تكتسبه هذه الذكرى من أهمية ومكانة عظيمة في قلوب المسلمين.



وأشاد بدور اليمنيين في مناصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. لافتا إلى ضرورة إضطلاع الجميع بالمسؤولية في مواجهة العدوان ومخططاته.



تخلل الفعالية قصائد للشعراء أمين الجوفي وعبد الله أبو حاتم وضيف الله رسام .. عبرت في مجملها على عظمة ومكانة هذه المناسبة في قلوب المسلمين ومناقب وشجاعته صلى الله عليه وسلم وأهمية الإقتداء به والسير على نهجه، وكذا فقرات إنشادية .

سبـأ [28/نوفمبر/2017]سبـأ