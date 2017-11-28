محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة امكانية إمكانية تنفيذ مشاريع وتقديم مساعدات إنسانية للنازحين في ريمة ريمة - سبأ :

ناقش محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم مع ممثل البعثة الدولية للصليب الأحمر في محور الحديدة وريمة دانيال إمكانية تنفيذ مشاريع خدمية وتقديم مساعدات إنسانية للنازحين والأشد احتياجاً .



واستعرض اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة محمد الوسد التدخلات والمساعدات التي تتضمنها خطط وبرامج اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيما المساعدات الإنسانية للنازحين.



وتطرق اللقاء إلى آلية البعثة في تقديم المعونات والتدخلات بالمجالات الخدمية وكذا تقديم المساعدات الصحية والإيوائية والدوائية للمساهمة في تخفيف معاناة النازحين والمتضررين.



وأكد المحافظ العمري حاجة المحافظة إلى مزيد من الدعم والمساعدة في مجالات الصحة والزراعة والمياه والإسهام في إصلاح السجون وتوفير الامكانيات لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة .



ولفت إلى أن قيادة المحافظة ستقدم التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة الدولية بما يسهم في إنجاح مهامها الإنسانية.



من جانبه ثمن ممثل بعثة اللجنة الدولية دور السلطة المحلية بالمحافظة في تسهيل مهام البعثة ، مبديا استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضع خطة طارئة لتقديم الدعم اللازم للمحافظة في الجوانب الخدمية والإيوائية وبما يكفل تقديم المساعدات للفئات المستهدفة سيما النازحين.



بدوره أشار رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة الدكتور محسن العزيزي إلى حرص الجمعية على تنفيذ المشاريع الخدمية للمجتمع المحلي بالمحافظة سيما في ظل الاوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن .



حضر اللقاء عدد من مدراء المكاتب الخدمية بالمحافظة .

سبـأ [28/نوفمبر/2017]سبـأ