[28/نوفمبر/2017]
تعز - سبأ :
دشن محافظ تعز عبده الجندي اليوم حملة نظافة وإزالة العشوائيات في إطار الإحتفال بالمولد النبوي الشريف .
تستهدف الحملة رفع المخلفات وتقليم الأشجار وطلاء الشوارع على امتداد المدخل الشرفي لمدينة تعز .
وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة أمين حميدان ومدير صندوق النظافة والتحسين غازي أحمد علي .. أشاد المحافظ الجندي بجهود قيادة صندوق النظافة في تنفيذ الحملات المستمرة في مختلف الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية لإستعادة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة تعز .
وأكد أهمية تفاعل المواطنين مع جهود النظافة بما يسهم إظهار مدينة تعز بالمنظر المشرف .. لافتا إلى حرص السلطة المحلية على تحسين الوضع المعيشي لعمال النظافة وتكريم العاملين والمبرزين في الميدان.
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