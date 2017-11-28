محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي الحديدة يناقش الترتيبات النهائية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الحديدة - سبأ :

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة محافظ المحافظة حسن احمد الهيج، الترتيبات والاستعدادات الجارية للإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.



وأكد الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة عبدالرحمن الجماعي وعبد الجبار احمد محمد وهام العزعزي وعبد الله أبكر يماني، أهمية التجهيز والإعداد الجيد بما يتناسب مع هذه المناسبة الدينية العظيمة وتوفير الإمكانيات والمعدات لتجهيز مكان الاحتفال الذي حدد موعده الخميس القادم.



وأكد الاجتماع الذي ضم أعضاء المكتب التنفيذية ومدراء المديريات على أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز كافة الترتيبات بما يكفل إستقبال الحشود المشاركة في الاحتفال.



وفي الاجتماع أشاد المحافظ بتفاعل جميع القطاعات والجهات والمديريات والمكاتب التنفيذية في الترتيب لهذه الفعالية الدينية العظيمة.. لافتا إلى أهمية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.



وأكد على ضرورة مشاركة الجميع في هذه المناسبة واستلهام العبر والدروس من سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المبعوث رحمة للعالمين.



وثمن المجتمعون إهتمام قيادة المجلس المحلي لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف .. مطالبين الجميع بالمشاركة الواسعة في الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.

سبـأ [28/نوفمبر/2017]سبـأ