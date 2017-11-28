محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء موسع لحكماء وخطباء محافظة المحويت المحويت - سبأ :





نظم مكتب الاوقاف والإرشاد والسلطة المحلية بمحافظة المحويت اليوم، لقاء تشاوري موسع لحكماء وعقلاء المحافظة وخطباء المساجد.



ناقش اللقاء الجوانب المتعلقة بالحشد والتعبئة لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي، والتعريف بسيرة الحبيب المصطفى صلى الله علية وسلم.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة حمود حزام شملان والوكيل المساعد احمد يحيى الاخفش، أكد وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية العزي محمد الشجاف ومدير مكتب الاوقاف والإرشاد علي الفضيل، على أهمية رفد جبهات العزة والشرف بالرجال والعتاد وقوافل الدعم.



وأشارا إلى أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن تتطلب تعزيز الاصطفاف ونبذ الخلافات التي يحاول الاعداء صنعها لتمزيق وحدة النسيج الاجتماعي.



وألقيت في اللقاء عدد من الكلمات والمداخلات من قبل المشاركين أكدت اهمية الدور الدعوي والتوعوي في حشد الجهود والطاقات لمواجهة التحديات ومواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وأشارت إلى أهمية أحياء ذكري المولد النبوي الذي أطل على البشرية بنور الإسلام مخرجا العالم من الظلمات إلى النور، وكذا المشاركة الفاعلة في المهرجان الكبير الذي سيقام في العاصمة صنعاء.. مؤكدة أهمية بذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني.



وتطرقت الكلمات إلى تصعيد العدوان السعودي الأمريكي والإجراءات الكفيلة بتعزيز الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد .

سبـأ [28/نوفمبر/2017]سبـأ