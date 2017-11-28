محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جامعة 21 سبتمبر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف صنعاء - سبأ :

احتفلت جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي الحفل أكد نائب رئيس الجامعة الدكتور جمال الكميم أهمية إحياء ذكرى مولد الرسول الأعظم ، مشيراً إلى العلاقة القوية التي تربط أهل اليمن برسول الله والتي تجلت في عشرات الأحاديث النبوية .



من جانبه أكد العلامة محمد مفتاح أهمية الاحتفال بذكرى المولد ، لافتاً إلى دور اليمنيين في نشر الإسلام وارتباطهم الوثيق برسول الأمة الأمين منذ عهد الملك سيف بن ذي يزن الذي بشر بقدوم خاتم الانبياء..

سبـأ [28/نوفمبر/2017]سبـأ