محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي بمديرية الزاهر في البيضاء البيضاء -سبأ:

نظم أبناء مديرية الزاهر محافظة البيضاء اليوم حفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار " إنا أرسلناك شاهد ومبشرا ونذيرا ".



وفي الإحتفال أشار وكيل محافظة البيضاء محمد الوحيشي إلى ما تمثله ذكرى المولد النبوي من دروس وعبر أنتجت تحول أبدي في تاريخ الإنسانية جمعاء مخلصة الناس من العبودية والوثنية إلى عبادة الله وحده .



ولفت إلى أهمية التمسك بالقيم المحمدية والفضائل النبوية التي بعث بها سيد الوجود المبعوث رحمة للعالمين ووجوب التذكير والتآسي بسنته والسير على منهجه ودربه ونشر قيم المحبة والإخاء والتراحم والتسامح بين أبناء الوطن .



فيما أشار مدير عام مديرية الزاهر أحمد عبدالقوي الحميقاني إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبة واستلهام الدروس والعبر في الثبات ومناهضة الظلم والذود على حياض الوطن.



وأشاد بالإنتصارات التي يقدمها الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في كافة الجبهات وجبهة ما وراء الحدود والذين يكبدون العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



تخلل الحفل قصائد شعرية وأناشيد قدمها طلاب مدارس الزاهر.

سبأ [28/نوفمبر/2017]سبأ