[28/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
ناقش إجتماع بمكتب الضرائب بمحافظة صنعاء اليوم سير العمل بالمكتب والصعوبات التي تواجهه وسبل تجاوزها.
وأقر الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الضرائب عبدالجبار المقطري ونائب مدير المكتب لشؤون الفروع جميل المقالح إستيعاب 16 موظفا من رئاسة المصلحة يتم توزيعهم وفق برنامج عمل بحسب النطاق الجغرافي بفروع المنطقة الجنوبية الشرقية سنحان وبني بهلول.
وشدد الإجتماع على أهمية تضافر الجهود وتعزيز الأداء خلال تحصيل الضرائب على النقاط ومبيعات القات والأسواق وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
سبأ